18 сентября 2025 в 16:25

Захарова рассказала, на что указывает масштабное наступление ЦАХАЛ на Газу

Захарова: Израиль не желает садиться за стол переговоров по Газе

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Наступление израильской армии на Газу показывает, что Тель-Авив не желает садиться за стол переговоров, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, действия ЦАХАЛ вызывают серьезную озабоченность, они могут привести к большему числу жертв среди мирного населения.

Это (наступление ЦАХАЛ на Газу. — NEWS.ru) свидетельствует об отсутствии намерения возвращаться за стол переговоров, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что российские дипломаты помогли покинуть сектор Газа 50 россиянам и их родственникам. Она уточнила, что среди эвакуированных было 25 несовершеннолетних и 11 женщин. Россиян встретили на контрольно-пропускном пункте «Керем Абу Салем» в секторе Газа. После этого людей доставили на израильско-иорданскую границу, а затем передали представителям РФ.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился.

Россия
Мария Захарова
МИД РФ
Израиль
сектор Газа
