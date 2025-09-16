Израиль подтвердил начало интенсивной фазы операции в Газе

Началась интенсивная фаза операции в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит Ynet, это решающий этап.

Мы начали интенсивную операцию в секторе Газа, — сказал премьер-министр.

Более 350 тысяч жителей покинули город, а вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, армия обороны уничтожает инфраструктуру ХАМАС.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что у палестинского движения есть несколько дней для принятия соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Дипломат обратил внимание, что Израиль уже начал операцию, поэтому времени у ХАМАС осталось очень мало.

Стало известно, что Израиль не предоставил США заблаговременное уведомление о готовящемся ударе по представителям палестинского движения в Дохе. Белый дом получил сведения о планируемой операции лишь за несколько минут до ее проведения.