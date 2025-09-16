Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 08:23

«Мало времени»: Рубио обозначил ХАМАС срок для принятия сделки по Газе

Рубио: у ХАМАС есть несколько дней, чтобы принять соглашение по Газе

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

У палестинского движения ХАМАС есть несколько дней для принятия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, которые приводит AFP, Израиль уже начал операцию в Газе, поэтому времени осталось очень мало.

Мы считаем, что у нас есть очень мало времени для заключения соглашения. У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель, — сказал Рубио.

Ранее портал Axios сообщил, что израильские вооруженные силы начали масштабную военную операцию с целью оккупации города Газа. Она сопровождается массированными ударами по всей территории палестинского анклава. В наступлении задействованы не только авиационные подразделения, но и танковые части, что свидетельствует о начале наземной фазы операции. Местные источники подтверждают интенсивный характер боевых действий.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан готовиться к возможной экономической изоляции, которая может привести к полному разрыву внешних связей в ключевых отраслях. По его словам, после ударов ЦАХАЛ по столице Катара международное давление на Тель-Авив усилилось.

США
Марко Рубио
Израиль
сектор Газа
ХАМАС
