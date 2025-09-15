Нетаньяху призвал жителей Израиля «затянуть пояса»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан готовиться к возможной экономической изоляции, которая может привести к полному разрыву внешних связей в ключевых отраслях. По его словам, которые приводит израильская телекомпания Kan, после ударов ЦАХАЛ по столице Катара международное давление на Тель-Авив усилилось.

Не люблю это слово — я верю в свободный рынок и работал над тем, чтобы привести Израиль к рыночной революции. Но мы можем оказаться в ситуации, при которой наша оборонная промышленность окажется заблокирована. Нам придется развивать отечественную оборонную промышленность, — отметил Нетаньяху.

Одновременно с этим израильский премьер обвинил Китай и Катар в организации «атаки на легитимность Израиля» и пообещал принять ответные меры. Он также охарактеризовал текущее положение страны как «осаду», подчеркнув, что Израиль сталкивается не просто с изоляцией, а с системным противодействием на международной арене. При этом Нетаньяху заверил, что решение об ударах по лидерам ХАМАС в Дохе было принято Израилем самостоятельно.

Ранее Нетаньяху заявлял, что в Израиле продолжают анализировать последствия удара по Дохе. Он считает, что атаку ЦАХАЛ нельзя считать неудачной, поскольку она представляет собой важный сигнал для всех противников Тель-Авива.