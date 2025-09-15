Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:33

Нетаньяху ответил на вопрос о результатах удара Израиля по Дохе

Нетаньяху: в Израиле выясняют окончательные результаты удара по Дохе

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

В Израиле все еще выясняют результаты удара по Дохе, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, атаку ЦАХАЛ нельзя назвать неудачной, она служит сигналом для всех противников Тель-Авива. Премьер Израиля также сравнил удар по Катару с действиями США после теракта 11 сентября 2001 года, передает Reuters.

Мы все еще собираем окончательные отчеты, — сказал Нетаньяху.

Ранее представители йеменских хуситов сообщили, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя остался жив после атаки Израиля на резиденцию первого лица в Дохе. Они отметили, что теперь соблюдают усиленные меры безопасности.

До этого МИД России осудил удар Тель-Авива по Дохе. В ведомстве назвали атаку посягательством на суверенитет и территориальную целостность государства. В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейской комиссии приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в адрес еврейского государства.

Израиль
Катар
Биньямин Нетаньяху
ХАМАС
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.