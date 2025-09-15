Нетаньяху ответил на вопрос о результатах удара Израиля по Дохе Нетаньяху: в Израиле выясняют окончательные результаты удара по Дохе

В Израиле все еще выясняют результаты удара по Дохе, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, атаку ЦАХАЛ нельзя назвать неудачной, она служит сигналом для всех противников Тель-Авива. Премьер Израиля также сравнил удар по Катару с действиями США после теракта 11 сентября 2001 года, передает Reuters.

Мы все еще собираем окончательные отчеты, — сказал Нетаньяху.

Ранее представители йеменских хуситов сообщили, что лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя остался жив после атаки Израиля на резиденцию первого лица в Дохе. Они отметили, что теперь соблюдают усиленные меры безопасности.

До этого МИД России осудил удар Тель-Авива по Дохе. В ведомстве назвали атаку посягательством на суверенитет и территориальную целостность государства. В свою очередь глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейской комиссии приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в адрес еврейского государства.