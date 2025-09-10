Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:04

Россия осудила израильский удар по столице Катара

МИД России назвал удар Израиля по столице Катара нарушением Устава ООН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия считает удар по столице Катара Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН, следует из заявления МИД РФ. В министерстве назвали атаку посягательством на суверенитет и территориальную целостность государства.

Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, — заявили в МИД России.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

Позже стало известно, что при ударе погиб лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя. Его считали главным переговорщиком движения. По данным источника, атака ЦАХАЛ по Дохе также унесла жизнь сына лидера. Жертвами удара стали и несколько сотрудников службы безопасности ХАМАС.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что операция по устранению руководства ХАМАС в Дохе была спланирована и организована самостоятельно. Тель-Авив полностью взял на себя ответственность за выполнение этой задачи.

Катар
Доха
Израиль
МИД России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток спалил Новый завет, пнул его и унизил верующих
Политолог рассказал, почему выступление Каллас никто не слушал
В Европе захотели жестко наказать Израиль
«Было трудно»: Евросоюз признался, как воспринимался саммит на Аляске
Госизменник попался на сборе данных о военных объектах Крыма для Киева
Полиция поймала хранившего дома арсенал подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.