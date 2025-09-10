Россия осудила израильский удар по столице Катара

Россия считает удар по столице Катара Дохе грубым нарушением международного права и Устава ООН, следует из заявления МИД РФ. В министерстве назвали атаку посягательством на суверенитет и территориальную целостность государства.

Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, — заявили в МИД России.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

Позже стало известно, что при ударе погиб лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя. Его считали главным переговорщиком движения. По данным источника, атака ЦАХАЛ по Дохе также унесла жизнь сына лидера. Жертвами удара стали и несколько сотрудников службы безопасности ХАМАС.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что операция по устранению руководства ХАМАС в Дохе была спланирована и организована самостоятельно. Тель-Авив полностью взял на себя ответственность за выполнение этой задачи.