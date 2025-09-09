В Израиле сообщили новые детали об ударе по лидерам ХАМАС в Катаре

Операция по устранению руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара Дохе была спланирована и организована Израилем самостоятельно, сообщил офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в соцсети Х. Там подчеркнули, что Тель-Авив несет всю ответственность за операцию.

Сегодняшняя операция против главарей террористической группировки ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Инициатором ее был Израиль, ее реализовал Израиль, и Израиль несет за нее полную ответственность, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

До этого сообщалось, что израильские силы нанесли удар по многоэтажному зданию в западной части Газы, полностью разрушив его. По данным местной гражданской обороны, это часть операции против жилых домов, где проживают десятки тысяч палестинцев. В ответ армия Израиля заявила, что целью была инфраструктура ХАМАС, а перед ударом были приняты меры для снижения риска для мирных жителей.