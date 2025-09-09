Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 17:28

В Израиле сообщили новые детали об ударе по лидерам ХАМАС в Катаре

Офис Нетаньяху: Израиль сам спланировал и провел операцию против ХАМАС в Катаре

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операция по устранению руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара Дохе была спланирована и организована Израилем самостоятельно, сообщил офис премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в соцсети Х. Там подчеркнули, что Тель-Авив несет всю ответственность за операцию.

Сегодняшняя операция против главарей террористической группировки ХАМАС была полностью независимой операцией Израиля. Инициатором ее был Израиль, ее реализовал Израиль, и Израиль несет за нее полную ответственность, — сказано в сообщении.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

До этого сообщалось, что израильские силы нанесли удар по многоэтажному зданию в западной части Газы, полностью разрушив его. По данным местной гражданской обороны, это часть операции против жилых домов, где проживают десятки тысяч палестинцев. В ответ армия Израиля заявила, что целью была инфраструктура ХАМАС, а перед ударом были приняты меры для снижения риска для мирных жителей.

Израиль
ХАМАС
Катар
Биньямин Нетаньяху
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Израиле признались, кто разрешил Тель-Авиву бомбить Катар
Умер знаменитый советский кукловод
Военблогер Алехин пообещал прояснить ситуацию с отмыванием денег для ВС РФ
Президент Египта раскрыл, к чему привел израильский удар по Катару
В Госдуме пригрозили Европе мощным оружием России
Скандальное дело о зоогостинице будет расследоваться по-другому
Россиянам объяснили, почему фотографировать женщин в Турции опасно
«Получил, что хотел»: Зеленский признал победу Путина на Аляске
Эстонии пришлось отказаться от большого числа американского оружия
Эксперт по стилю перечислила главные тренды осенней обуви
«Выйди и проиграй»: тренер Хабиба раскрыл секрет победителя
Эксперт раскрыл главное условие для оживления авторынка в России
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Собянин открыл в Москве новый мост Академика Королева
Ученые обнаружили новые генетические факторы развития диабета
«Кошелек» Зеленского вернулся на Украину после «командировки» в Европе
Слабослышащая женщина родила 11-го ребенка
Следователи разбираются в «оргии» с участием шестилетней девочки
Огненная метель и холод до -25? Погода в Москве в декабре: чего ждать
На Украине разворачивают тотальную национализацию
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.