09 сентября 2025 в 17:01

Катар подтвердил израильский удар по руководству ХАМАС в Дохе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе, сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, опубликовав соответствующую запись в соцсети Х. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

[Нападению Израиля] подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политического бюро ХАМАС в катарской столице Дохе. Это преступное нападение <...> создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности граждан и резидентов Катара, — говорится в сообщении.

Дипломат также подчеркнул, что Катар решительно осуждает это «трусливое нападение». Кроме того, по его мнению, действия Израиля представляют прямое нарушение международного права.

Ранее израильские силы нанесли удар по многоэтажному зданию в западной части Газы, полностью разрушив его. По данным местной гражданской обороны, это часть операции против жилых домов, где проживают десятки тысяч палестинцев. В ответ армия Израиля заявила, что целью была инфраструктура ХАМАС, а перед ударом были приняты меры для снижения риска для мирных жителей.

До этого лидер йеменских хуситов Абдель Малик аль-Хуси пригрозил усилить атаки на Израиль после гибели главы правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате удара по Сане. Он подтвердил курс на ракетные обстрелы, атаки дронов и морскую блокаду.

