День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 19:03

Лидер хуситов пообещал усилить удары по Израилю

Вооружённые хуситы Вооружённые хуситы Фото: IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси пригрозил усилить атаки на Израиль после гибели главы сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате израильского удара по Сане, сообщает телеканал Al Masirah. Он назвал устойчивым курс в отношении противника.

Наш военный курс в отношении израильского противника остается последовательным и устойчивым. Ракетные удары, атаки беспилотниками и морская блокада будут усиливаться, — сказал лидер движения.

Аль-Хуси подчеркнул, что гибель высокопоставленных чиновников не остановит движение и приведет к эскалации военных действий против Израиля. Лидер хуситов подтвердил приверженность курсу на продолжение ракетных обстрелов, атак с использованием дронов и морской блокады израильских территорий.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала большую часть правительства движения «Ансар Аллах». Он заверил, что эта операция является лишь началом и армия «доберется до всех».

Ближний Восток
хуситы
удары
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен и Туска заметили в необычном месте
Звезда Болливуда скончалась в 38 лет после операции
В Саратове инвалид полз в больницу на четвереньках
Трамп «умер», развод Пугачевой, Х-101 разносят базы ВСУ: что дальше
Кардиолог озвучил признаки смертельно опасного тромбоза
Мужчина прошел с детьми 800 км чтобы научить их жизни
Жители сектора Газа оказались на грани выживания из-за опасной инфекции
Ученые нашли в Атлантике новую угрожающую миру опасность
В ЦАХАЛ выступили с новыми угрозами в адрес лидеров ХАМАС
Стало известно, кто вновь обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Тарасова пристыдила Рудковскую после ее слов о Тутберидзе
Добавляю в икру из кабачков чили и имбирь — получается огонь!
Участник СВО рассказал о самой жуткой встрече на фронте
Мэр Энергодара сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские объекты
В Германии разразился скандал из-за сексуальности статуи Венеры
Рудковская сделала резкое заявление в адрес Тутберидзе
Закон о тишине в ЯНАО: что нужно знать
Подростки жестоко избили сверстницу на городском стадионе
Надвигается аномальная зима: Россию завалит снегом с морозами до минус 40?
Геймера жестоко задержали за косплей персонажа Resident Evil
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.