Лидер хуситов пообещал усилить удары по Израилю

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси пригрозил усилить атаки на Израиль после гибели главы сформированного хуситами правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате израильского удара по Сане, сообщает телеканал Al Masirah. Он назвал устойчивым курс в отношении противника.

Наш военный курс в отношении израильского противника остается последовательным и устойчивым. Ракетные удары, атаки беспилотниками и морская блокада будут усиливаться, — сказал лидер движения.

Аль-Хуси подчеркнул, что гибель высокопоставленных чиновников не остановит движение и приведет к эскалации военных действий против Израиля. Лидер хуситов подтвердил приверженность курсу на продолжение ракетных обстрелов, атак с использованием дронов и морской блокады израильских территорий.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ ликвидировала большую часть правительства движения «Ансар Аллах». Он заверил, что эта операция является лишь началом и армия «доберется до всех».