09 сентября 2025 в 18:02

Один из лидеров ХАМАС и его сын погибли при ударе Израиля

В Катаре лидер ХАМАС Халиль аль-Хейя и его сын погибли при ударе Израиля по Дохе

Халиль аль-Хейя Халиль аль-Хейя Фото: Icana News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хейя погиб при ударе со стороны Израиля по столице Катара, информирует саудовский телеканал Al Arabiya. Его считали главным переговорщиком движения. По данным источника, атака ЦАХАЛ по Дохе также унесла жизнь сына лидера.

Отмечается, что жертвами удара стали несколько сотрудников службы безопасности ХАМАС. Погибшие находились рядом с руководством движения. Канал сообщил, что четыре жилых здания в Дохе также подверглись удару со стороны Израиля. Сведений о других жертвах или пострадавших не представлено.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщал, что операция по устранению руководства ХАМАС в Дохе была спланирована и организована самостоятельно. Тель-Авив полностью взял на себя ответственность за выполнение этой задачи.

Ранее Израиль начал наносить удары по жилым домам в Газе. Представитель местной гражданской обороны Махмуд Басаль заявил, что полностью разрушилось многоэтажное здание в западной части города. В домах при этом живут десятки тысяч палестинцев.

ХАМАС
Доха
Израиль
Катар
смерти
