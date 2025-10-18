Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:28

«Нас немного предали»: Уиткофф осудил операцию Израиля в Дохе

Уиткофф заявил, что почувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Presidential Office of Ukraine//Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в интервью CBS, что он и зять главы государства Джаред Кушнер «чувствовали себя немного преданными» после того, как Израиль нанес ракетный удар по Дохе 9 сентября. Израиль предупредил США и Катар перед нанесением ударов. При атаке погибли шесть человек, включая сына лидера движения ХАМАС в секторе Газа Хумама аль-Хайю.

Думаю, и Джаред, и я чувствовали, что нас немного предали, — рассказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что удар Израиля по Катару помешал переговорам, поскольку Катар был связующим звеном переговорщиков с ХАМАС. Кушнер счел, что «израильтяне вышли из-под контроля».

Армия обороны Израиля 9 сентября анонсировала начало операции «Огненная вершина» и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС в столице Катара. Очевидцы рассказали о череде сильных взрывов в Дохе. В МИД РФ заявили, что расценивают удар Израиля по Дохе как нарушение международного права.

Ранее Уиткофф опроверг сообщения некоторых СМИ, что он якобы покинет свой пост. Он отметил, что эти слухи — «смехотворная чепуха». Спецпосланник сообщил, что сейчас углублен в вопросы урегулирования и не собирается бросать работу в администрации Трампа.

США
Израиль
Стив Уиткофф
Доха
ХАМАС
Катар
