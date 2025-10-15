Уиткофф развеял слухи о скорой отставке

Спецпосланник лидера США Стивен Уиткофф в соцсети X опроверг сообщение Middle East Eye о том, что он якобы покинет свой пост. Он отметил, что на данный момент углублен в вопросы урегулирования и не собирается бросать работу в администрации президента Дональда Трампа.

Эта публикация на 100% является заведомо ложной, ее следует незамедлительно опровергнуть <…> Я часто удивляюсь тому, как так называемые журналисты придумывают такую смехотворную чепуху, — написал Уиткофф.

Отмечается, что Middle East Eye со ссылкой на собственные источники сообщило о скором уходе Уиткоффа. Там отмечали, что чиновник якобы испытывает усталость после долгой дипломатической работы по урегулированию конфликта в секторе Газа. По словам журналистов, он якобы собирался заняться развитием собственного бизнеса.

Первыми о якобы возможной отставке спецпосланника написали журналисты Times of Israel. Издание утверждало, что в окружении Трампа уже обсуждают дальнейшие шаги, а Уиткофф рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе.