В США назвали причину возможного ухода Уиткоффа из администрации Трампа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может покинуть свою должность, чтобы уделить больше времени своему бизнесу, сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники. Там отметили, что чиновник испытывает усталость после долгой дипломатической работы по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Уиткофф планирует покинуть администрацию [президента США Дональда Трампа] для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе, — говорится в сообщении.

Первыми о якобы возможной отставке спецпосланника написали журналисты Times of Israel. Издание утверждало, что в окружении Трампа уже обсуждают дальнейшие шаги, а Уиткофф рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе.

В свою очередь старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов отметил, что отставка Уиткоффа вне зависимости от причин будет выглядеть странно. Он считает, что со стороны Белого дома было бы ошибкой отказываться от человека с таким опытом перед переговорами с Россией.