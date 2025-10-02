Политолог назвал странной отставку спецпосланника США по Украине Политолог Гасанов: отправка Уиткоффа в отставку будет для Белого дома ошибкой

Возможная отставка спецпосланника США по Ближнему Востоку и Украине Стива Уиткоффа вне зависимости от причин будет выглядеть странно, заявил «Царьграду» старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов. Эксперт отметил, что дипломат уже сыграл роль в заключении сделки по Газе. Он считает, что со стороны Белого дома было бы ошибкой отказываться от человека с таким опытом перед переговорами с Россией.

Наоборот, следовало бы сохранить Уиткоффа, чтобы, как он сам говорит, распространить эти мирные усилия на украинский кейс, — высказался эксперт.

Гасанов отметил, что отставка спецпосланника будет тревожным сигналом о том, что президент США Дональд Трамп отказался от идеи решения украинского вопроса миром и предпочел силовой вариант. Политолог предложил наблюдать за событиями и не торопиться делать выводы из сообщений СМИ.

Первыми о якобы возможном уходе спецпосланника написали журналисты Times of Israel. Издание утверждает, что в окружении Трампа уже обсуждают дальнейшие шаги, а Уиткофф рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе.

Ранее стало известно, что переговоры России с Украиной пока стоят на паузе. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник констатировал, что Киев не отвечает на предложенные ему меморандумы. Дипломат подчеркнул, что переговоры застопорились исключительно по вине Украины.