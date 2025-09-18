Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 14:58

Захарова назвала число спасенных из сектора Газа россиян

Захарова: дипломаты помогли выехать из Газы 50 россиянам и их родственникам

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Российские дипломаты помогли покинуть сектор Газа 50 россиянам и их родственникам, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, среди эвакуированных было 25 несовершеннолетних и 11 женщин.

17 сентября представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации вместе с посольством РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 50 гражданам России и их ближайшим родственникам, — поделилась Захарова.

Дипломат пояснила, что эвакуируемых встретили на контрольно-пропускном пункте «Керем Абу Салем» в секторе Газа. После этого людей доставили на израильско-иорданскую границу, а затем передали российским дипломатам.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что началась интенсивная фаза операции в секторе Газа. По его словам, это решающий этап. Более 350 тысяч жителей покинули город, вечером 15 сентября приток беженцев продолжился. Представитель ЦАХАЛ на арабском языке предупредил местных, которые не эвакуировались. Он подчеркнул, что в Газе теперь опасная зона боевых действий. По его словам, израильская армия уничтожает инфраструктуру ХАМАС.

