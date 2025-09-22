«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам

Западный Иерусалим даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, палестинское государство «никогда не появится». Послание Нетаньяху опубликовал в своем Telegram-канале его советник Дмитрий Гендельман.

Ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США. Подождите, — подчеркнул премьер.

Он обратился к лидерам стран, признавшим палестинское государство, отметив, что они «дарят терроризму огромную награду». Нетаньяху добавил, что Израиль удвоил еврейское строительство в Иудее и Самарии и намерен продолжать эту политику.

Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет, — резюмировал премьер-министр.

Ранее МИД Израиля выступил с официальным заявлением, категорически отвергающим односторонние шаги по признанию палестинской государственности. В ведомстве подчеркнули, что такие действия дестабилизируют регион и подрывают мирный процесс.

До этого замминистра иностранных дел Палестины Омар Авадалла заявил, что признание государства со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы. Кроме того, этот процесс ускорился из-за позиции Израиля, уточнил он.