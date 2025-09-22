«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 08:02

«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам

Нетаньяху пригрозил ответом на признание Палестины некоторыми странами

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Christian Ditsch/IMAGO/Global Look Press

Западный Иерусалим даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, палестинское государство «никогда не появится». Послание Нетаньяху опубликовал в своем Telegram-канале его советник Дмитрий Гендельман.

Ответ на последнюю попытку навязать нам государство террора в центре нашей земли будет дан после моего возвращения из США. Подождите, — подчеркнул премьер.

Он обратился к лидерам стран, признавшим палестинское государство, отметив, что они «дарят терроризму огромную награду». Нетаньяху добавил, что Израиль удвоил еврейское строительство в Иудее и Самарии и намерен продолжать эту политику.

Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет, — резюмировал премьер-министр.

Ранее МИД Израиля выступил с официальным заявлением, категорически отвергающим односторонние шаги по признанию палестинской государственности. В ведомстве подчеркнули, что такие действия дестабилизируют регион и подрывают мирный процесс.

До этого замминистра иностранных дел Палестины Омар Авадалла заявил, что признание государства со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы. Кроме того, этот процесс ускорился из-за позиции Израиля, уточнил он.

Израиль
Биньямин Нетаньяху
Палестина
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.