«Категорически отвергаем»: Израиль выступил против решения трех стран

МИД Израиля выступил с официальным заявлением, категорически отвергающим односторонние шаги по признанию палестинской государственности. В ведомстве подчеркнули, что такие действия дестабилизируют регион и подрывают мирный процесс.

Реакция последовала на решения Великобритании, Канады и Австралии о признании Палестины. В заявлении израильского внешнеполитического ведомства указано, что подобные решения не способствуют урегулированию конфликта, а лишь усугубляют ситуацию.

Израиль категорически отвергает одностороннее заявление о признании палестинского государства, сделанное Великобританией и некоторыми другими странами. Эти заявления не способствует миру, а, напротив, еще больше дестабилизируют регион и подрывают шансы на достижение мирного решения в будущем, — указано в сообщении.

В МИД Израиля призвали международное сообщество сосредоточить усилия на оказании давления на движение ХАМАС с целью освобождения заложников и разоружения радикалов. Также было отмечено, что Палестинская национальная администрация не выполнила своих обязательств по борьбе с терроризмом и подстрекательством.

Израиль настаивает на том, что вопрос палестинской государственности должен решаться исключительно через прямые переговоры между сторонами, а не через односторонние декларации. Ведомство охарактеризовало такие шаги как политические жесты, направленные на внутреннюю аудиторию, которые не приносят реальной пользы мирному процессу.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов открыть дипломатическое представительство в Палестине при выполнении одного ключевого условия. По его словам, решение будет принято только после освобождения всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.