Макрон озвучил условие, при котором Франция откроет посольство в Палестине

Франция готова открыть дипломатическое представительство в Палестине при выполнении одного ключевого условия, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS News. По его словам, решение будет принято только после освобождения всех заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Это первая серия условий и требований, которые мы будем выдвигать. Мы включим их в мирный процесс. Но 22 сентября мы объявим о признании государства Палестина, — указал политик.

Макрон подчеркнул, что освобождение заложников является первостепенным и неоспоримым требованием для установления полноформатных дипломатических отношений. Решение по признанию Палестины будет озвучено на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По информации Елисейского дворца, к решению Франции присоединятся еще девять государств.

Ранее представители ХАМАС заявили, что признание Палестины является важным шагом, однако оно должно сопровождаться конкретными действиями. По мнению движения, данное решение — это дань уважения палестинскому народу, который борется за свою свободу. Кроме Франции, его уже готовы осуществить власти Австралии, Великобритании и Канады.

