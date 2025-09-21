Признание Палестины оказалось недостаточным для ХАМАС ХАМАС призвал Австралию, Британию и Канаду к действиям после признания Палестины

Признание Палестины со стороны Австралии, Великобритании и Канады является важным шагом, однако оно должно сопровождаться конкретными действиями, сообщает Telegram-канал ХАМАС. По мнению движения, признание Палестинского государства — это дань уважения палестинскому народу, который борется за свою свободу.

Признание независимости Палестины — это важный шаг, однако за ним должны последовать практические меры с целью немедленно прекратить войну в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Ранее движение ХАМАС опубликовало фотографии 47 израильских заложников, призвав «попрощаться» с ними на фоне начала военной операции ЦАХАЛ в Газе. В сообщении бригады «Аль-Кассам» утверждалось, что это решение связано с «непреклонностью» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и руководства армии.

До этого заместитель министра иностранных дел Палестины Омар Авадалла заявил, что признание государства Палестина странами мира стало результатом многолетней дипломатической работы. Он подчеркнул, что этот процесс ускорился из-за израильской политики на Западном берегу и в Иерусалиме.