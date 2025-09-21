«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 18:15

В Палестине объяснили, кто «помог» ускорить процесс признания государства

МИД Палестины: признание государства является результатом дипломатических усилий

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Признание Палестины со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы, заявил в беседе с РИА Новости замминистра иностранных дел государства, помощник главы МИД по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла. По его словам, этот процесс ускорился из-за позиции Израиля.

Признание государства Палестина — это результат процесса, который развивался на протяжении многих лет дипломатической работы. Кроме того, эти признания происходят на фоне <…> посягательств Израиля на права палестинского народа на Западном берегу, включая Иерусалим, — подчеркнул дипломат.

Он указал, что создание нового Ближнего Востока без палестинского государства является иллюзией. Авадалла уверен, что признание Палестины является эффективным и самым серьезным практическим шагом на пути к реализации решения о двух государствах.

Ранее сообщалось, что руководства Австралии, Великобритании и Канады официально признали государственность Палестины. В частности, британский премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Лондон расширит санкции против ХАМАС, поскольку, по его мнению, движение не должно играть никакой роли в управлении страной.

Израиль
Палестина
Ближний Восток
государства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава мемориального общества «Курск» Тыц погиб в ходе СВО
Германия отправила истребители Eurofighter на перехват Ил-20М над Балтикой
В допуске Петросян и Гуменника до Олимпиады появился нюанс
Раскрыты итоги финального боя «Зарницы 2.0»
Садальский заявил о предательстве SHAMAN
«У ВСУ агония»: в Запорожье объяснили удары украинской армии по гражданским
США, отмена концертов, желание вернуться в РФ: как живет Кристина Орбакайте
Синоптик назвал точную дату, когда в Подмосковье выпадет первый снег
В Берлине мужчина поджег искажающие историю книги
Грибы в рассоле с чесноком и специями — пальчики оближешь
Трамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
В США нашли единственный способ избежать шатдауна
Политолог ответил, чем грозит РФ возможное возвращение США в Афганистан
«Нам придется»: Нетаньяху пообещал бороться с призывами признать Палестину
Захарова: РФ требует от Запада итогов по делу Навального и Скрипалей
Новая часть Battlefield пострадала из-за слов разработчика о Чарли Кирке
Теннисист Медведев уступил в матче с 196-й ракеткой мира
«От греха подальше»: с Украины сбежала известная порноактриса
На Украине сделали неутешительные выводы после шагов США
«Польша за мир»: в Варшаве протестуют из-за Украины
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.