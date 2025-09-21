В Палестине объяснили, кто «помог» ускорить процесс признания государства

Признание Палестины со стороны ряда стран является результатом многолетней дипломатической работы, заявил в беседе с РИА Новости замминистра иностранных дел государства, помощник главы МИД по делам ООН и ее организаций Омар Авадалла. По его словам, этот процесс ускорился из-за позиции Израиля.

Признание государства Палестина — это результат процесса, который развивался на протяжении многих лет дипломатической работы. Кроме того, эти признания происходят на фоне <…> посягательств Израиля на права палестинского народа на Западном берегу, включая Иерусалим, — подчеркнул дипломат.

Он указал, что создание нового Ближнего Востока без палестинского государства является иллюзией. Авадалла уверен, что признание Палестины является эффективным и самым серьезным практическим шагом на пути к реализации решения о двух государствах.

Ранее сообщалось, что руководства Австралии, Великобритании и Канады официально признали государственность Палестины. В частности, британский премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Лондон расширит санкции против ХАМАС, поскольку, по его мнению, движение не должно играть никакой роли в управлении страной.