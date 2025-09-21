«Интервидение-2025»
Первая страна «Большой семерки» признала государственность Палестины

Канада признала государственность Палестины

Фото: Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Правительство Канады признало государственность Палестины, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Он также предложил сотрудничество в надежде на мирное будущее с Израилем, сообщается на сайте правительства страны.

Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении надежды на мирное будущее как для Палестины, так и для Израиля, — сказал Карни.

Премьер-министр отметил, что нынешнее правительство Израиля делает все для того, чтобы Палестина не состоялась как полноценное государство. Оттава приняла решение, руководствуясь принципами ООН, пояснил Карни.

Ранее стало известно, что Греция поддерживает идею создания палестинского государства, но считает, что его одностороннее признание не принесет практической пользы. Один из высокопоставленных чиновников подчеркнул, что такой шаг просто не будет эффективным в текущий момент.

До этого сообщалось, что Тель-Авив рассматривает возможность полного прекращения обмена разведывательной информацией с Лондоном в случае официального признания им Палестины. Аналитики полагают, что такой шаг может серьезно ослабить оперативные позиции британских спецслужб.

