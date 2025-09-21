«Интервидение-2025»
Греция обозначила позицию по палестинскому вопросу

Греция уверена, что признание Палестины не принесет пользы в данный момент

Фото: Moiz Salhi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Греция поддерживает идею создания палестинского государства, но считает, что его одностороннее признание не принесет практической пользы, сообщает Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного греческого чиновника. Чиновник подчеркнул, что такой шаг просто не будет эффективным в текущий момент.

Мы безоговорочно поддерживаем создание палестинского государства. Однако мы считаем, что одностороннее признание на данный момент не принесет никакой пользы, — сказал источник.

На сегодняшний день Палестину признают 147 стран, включая Российскую Федерацию. В 2024 году Соединенные Штаты наложили вето на получение Палестиной статуса полноправного члена ООН. С начала 2024 года палестинское государство признали 10 стран, среди которых Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует официально признать Палестину уже в ближайшее время. Данное решение было запланировано на период после завершения визита президента США Дональда Трампа в королевство. Лондон сознательно отложил соответствующее заявление до окончания визита американского лидера.

До этого стало известно, что Тель-Авив рассматривает возможность полного прекращения обмена разведывательной информацией с Лондоном в случае официального признания им Палестины. Аналитики полагают, что такой шаг может серьезно ослабить оперативные позиции британских спецслужб.

