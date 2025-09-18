Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 05:14

В Британии назвали дату признания Палестины

Times: Британия признает Палестину на этих выходных

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Nachrichtenagentur dts/IMAGO/Global Look Press

Великобритания намерена признать Палестину уже на этих выходных, сообщает газета Times. Там отметили, что такой шаг запланирован после окончания визита президента США Дональда Трампа в королевство.

Кир Стармер (Премьер Великобритании. — NEWS.ru) на этих выходных официально признает Палестину как государство после того, как президент Трамп завершит свой государственный визит в Великобританию, — говорится в публикации.

По данным газеты, Лондон отложил заявление до окончания визита американского президента из-за опасений, что в противном случае этот вопрос может стать главной темой пресс-конференции с участием Стармера и Трампа в четверг, 18 сентября.

Ранее в окружении британского премьера Кира Стармера информировали, что Соединенное Королевство готово пересмотреть свою позицию по палестинскому вопросу. Так, если Израиль не смягчит подход к Газе, Лондон официально признает палестинское государство уже во время сентябрьской сессии ООН.

Кроме того, стало известно, что Тель-Авив рассматривает возможность полного прекращения обмена разведывательной информацией с Лондоном в случае официального признания им Палестины. Такой шаг может серьезно ослабить позиции британских спецслужб, которые получают от израильских коллег критически важные данные, считают аналитики.

Британия
Палестина
Дональд Трамп
Кир Стармер
