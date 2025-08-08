Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Израиль раскрыл ответный шаг на случай признания Британией Палестины

Израиль может остановить обмен разведданными с Британией из-за Палестины

Фото: Abdullah Abu Al-Khair/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль может остановить обмен разведданными с Великобританией в случае признания Лондоном Палестины, сообщила газета The Times. По данным издания, такое решение Тель-Авива может сильно навредить национальной безопасности европейской страны. Отмечается, что Израиль передает Британии сведения о террористических угрозах, а также о разведдеятельности Ирана.

Великобритания может многое потерять, если правительство Израиля решит предпринять ответные шаги, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты Европарламента от социалистов, левых и зеленых обвинили Израиль в геноциде в секторе Газа и осудили бездействие ЕС. В письме руководству ЕС они потребовали немедленных мер в отношении еврейского государства. В обращении парламентарии заявили, что ситуация вышла за рамки чрезвычайной.

До этого стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить военную операцию на территории сектора Газа. Таким образом политик рассчитывает освободить заложников, которые по-прежнему находятся в плену палестинской группировки ХАМАС.

