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06 августа 2025 в 11:35

В Европе объяснили обвинения Израиля в геноциде

В Европарламенте заявили о доказательствах совершения Израилем геноцида в Газе

Палестинцы несут гуманитарную помощь, поступившую в Газу через Израиль Палестинцы несут гуманитарную помощь, поступившую в Газу через Израиль Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Европарламента от социалистов, левых и зеленых обвинили Израиль в геноциде в секторе Газа и осудили бездействие ЕС, сообщает Politico. В письме руководству Евросоюза они потребовали немедленных мер в отношении еврейского государства.

В обращении к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе евродипломатии Кае Каллас и главе Европейского совета Антониу Коште парламентарии заявили, что ситуация вышла за рамки чрезвычайной. По их словам, существуют «неопровержимые доказательства, что в Газе совершается геноцид».

Европейская комиссия и Европейский совет до сих пор не смогли отреагировать с той срочностью и решимостью, которые диктуют наши договоры, ценности и обязательства, — сказано в письме.

Европейский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сравнил происходящее в Газе с историческими случаями геноцида. По его словам, гуманитарный кризис создан искусственно, при этом собеседник провел параллель с геноцидом тутси в Руанде.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о том, что доставила в сектор Газа гуманитарную помощь. В качестве груза были отправлены продукты питания: мука, сахар и консервы. В сообщении пресс-службы армии подчеркивается, что это сделано в рамках гуманитарной миссии.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль планирует опустошить сектор Газа, сделав условия проживания в анклаве невыносимыми. По его словам, израильские власти сейчас требуют от ряда стран принять палестинских беженцев.

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