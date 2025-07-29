Великобритания может официально признать Палестину в сентябре, если Израиль не изменит свою политику в Газе, заявили в канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. Такое решение будет принято перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН, если Тель-Авив продолжит препятствовать гуманитарной помощи и военным операциям.

Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования [палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования] двух государств, и поэтому мы признаем государство Палестину в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе, — сказано в пресс-релизе.

Лондон требует от Израиля немедленно разрешить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа и объявить о прекращении огня. Британское правительство также ожидает четких заявлений об отказе от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

Ранее председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России глубоко переживают трагедию жителей Палестины. В ходе шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве она сказала председателю Палестинского национального совета Рухи Фаттуху, что Москва считает приоритетом прекращение кровопролития в кратчайшие сроки.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственным способом выхода из кризиса вокруг Палестины является приверженность соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН. Стабилизация обстановки в регионе возможна лишь при их выполнении, отметил он.