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25 июля 2025 в 12:42

Песков озвучил план спасения Палестины при помощи ООН

Песков: разрешение ситуации в Палестине зависит только от резолюций ООН

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Приверженность резолюция Совета Безопасности ООН — единственно верный путь выхода из ситуации в Палестине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, только их соблюдение поможет стабилизировать обстановку в регионе, передает ТАСС.

Мы исходим из всех резолюций ООН и считаем, что приверженность всем резолюциям является единственно правильным путем поиска выхода из сложной ситуации, в которой сейчас пребывает регион, — объяснил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в 2026 году. Он подчеркнул, что решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал решение Макрона безрассудным. Он утверждает, что Вашингтон решительно отвергает план Парижа. Рубио также счел заявление Макрона пощечиной всем жертвам 7 октября 2023 года.

Дмитрий Песков
Кремль
Палестина
ООН
резолюции
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