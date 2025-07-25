Песков озвучил план спасения Палестины при помощи ООН Песков: разрешение ситуации в Палестине зависит только от резолюций ООН

Приверженность резолюция Совета Безопасности ООН — единственно верный путь выхода из ситуации в Палестине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, только их соблюдение поможет стабилизировать обстановку в регионе, передает ТАСС.

Мы исходим из всех резолюций ООН и считаем, что приверженность всем резолюциям является единственно правильным путем поиска выхода из сложной ситуации, в которой сейчас пребывает регион, — объяснил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в 2026 году. Он подчеркнул, что решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал решение Макрона безрассудным. Он утверждает, что Вашингтон решительно отвергает план Парижа. Рубио также счел заявление Макрона пощечиной всем жертвам 7 октября 2023 года.