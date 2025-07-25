Макрон раскрыл, когда Франция признает государство Палестина Макрон заявил, что признает государство Палестина на ГА ООН в 2026 году

Франция признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в 2026 году, заявил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети X. По его словам, решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей.

Верный своей исторической приверженности к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре следующего года, — отметил он.

Признание страны Палестина, как уточняется, позволит провести демилитаризацию радикального палестинского движения ХАМАС. Это нужно для безопасности в районе сектора Газа.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил о планах привлечь другие страны к инициативе по признанию государственности Палестины. При этом он исключил одностороннее признание как чисто символический шаг, отметив необходимость вовлечения палестинских и арабских сторон.

Кроме того, Макрон сообщил, что Новая Каледония получит статус «нового государства» в составе Франции. Такое решение закреплено в соглашении, подписанном 12 июля в Париже делегацией заморской территории и представителями французского правительства по итогам десятидневных переговоров.