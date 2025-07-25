Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 02:26

Макрон раскрыл, когда Франция признает государство Палестина

Макрон заявил, что признает государство Палестина на ГА ООН в 2026 году

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в 2026 году, заявил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети X. По его словам, решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей.

Верный своей исторической приверженности к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре следующего года, — отметил он.

Признание страны Палестина, как уточняется, позволит провести демилитаризацию радикального палестинского движения ХАМАС. Это нужно для безопасности в районе сектора Газа.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил о планах привлечь другие страны к инициативе по признанию государственности Палестины. При этом он исключил одностороннее признание как чисто символический шаг, отметив необходимость вовлечения палестинских и арабских сторон.

Кроме того, Макрон сообщил, что Новая Каледония получит статус «нового государства» в составе Франции. Такое решение закреплено в соглашении, подписанном 12 июля в Париже делегацией заморской территории и представителями французского правительства по итогам десятидневных переговоров.

Эммануэль Макрон
Палестина
Франция
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Windows 11 появилась на старых компьютерах
Бастрыкин раскрыл количество наемников, воевавших за ВСУ
Родителям школьников перед 1 сентября могут начать платить деньги
На Украине ужаснулись жестокой выходке Зеленского с послами Запада
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Тренер раскрыла, как избавиться от пивного пуза
Адмирал ВМС США рассказал, в каком состоянии американский флот
В Северной Осетии и других регионах СКФО ввели план «Ковер»
Врач объяснила, как правильно выбрать зубную пасту
Глава офиса Зеленского ответил грубостью на звонок Кремля в начале СВО
«Позор»: переговорная команда США покинула Доху из-за ответа ХАМАС
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 июля, жара и аллергия
Неизвестный вспомнил про забытый биткоин-кошелек и стал мультимиллионером
«Черное пятно»: решение Макрона по Палестине возмутило Минюст Израиля
В США высказались об отправке солдат НАТО на войну с Россией
В Северной Осетии ввели режим опасности атаки беспилотников
Трамп и глава ФРС чуть не поругались в прямом эфире
Макрон раскрыл, когда Франция признает государство Палестина
Санду назвали «типичным молодым диктатором» из-за выборов в Молдавии
Украинские болельщики призвали к расправе над футболистами из Сербии
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.