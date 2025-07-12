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12 июля 2025 в 21:17

Макрон раскрыл статус Новой Каледонии

Макрон: Новая Каледония станет «новым государством» во Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новая Каледония получит статус «нового государства» в составе Франции, сообщил президент Эммануэль Макрон в соцсети Х. Такое решение закреплено в соглашении, подписанном 12 июля в Париже делегацией заморской территории и представителями французского правительства по итогам десятидневных переговоров.

После более чем 10 дней переговоров избранные представители Новой Каледонии и государства заключили историческое соглашение. Государство Новая Каледония в составе республики — это ставка на доверие, — написал Макрон.

Как уточняет портал Les Nouvelles Caledoniennes, соглашение предполагает институциональную реформу, которая включает закрепление особого статуса Новой Каледонии в Конституции Франции. В рамках изменений также предусмотрено создание каледонского гражданства, расширение избирательных прав, изменение состава парламента, а также передача части налоговых и международных полномочий местным властям.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял о планах привлечь другие страны к инициативе по признанию государственности Палестины. При этом он исключил одностороннее признание как чисто символический шаг, отметив необходимость вовлечения палестинских и арабских сторон.

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Новая Каледония
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