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29 июля 2025 в 15:16

Матвиенко в Женеве высказалась о ситуации вокруг Палестины

Матвиенко заявила о переживаниях в России из-за трагедии Палестины

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: РИА Новости

В России глубоко переживают трагедию жителей Палестины, передает заявление председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко ТАСС. В ходе шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве она сказала председателю Палестинского национального совета Рухи Фаттуху, что Москва считает приоритетом прекращение кровопролития в кратчайшие сроки.

Глубоко переживаем трагедию палестинского народа и сейчас видим главную задачу в том, чтобы работать на скорейшую остановку кровопролития, — сказала Матвиенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что единственным способом выхода из кризиса вокруг Палестины является приверженность соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН. Стабилизация обстановки в регионе возможна лишь при их выполнении, отметил он.

Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен признать Палестину в качестве государства в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в следующем году. Он подчеркнул, что Франция с помощью подобного решения планирует добиться мира на Ближнем Востоке.

Валентина Матвиенко
Палестина
Россия
Женева
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