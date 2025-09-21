«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 16:24

Еще одна страна признала государственность Палестины

Великобритания признала государственность Палестины

Кир Стармер Кир Стармер Фото: London News Pictures/Global Look Press

Великобритания признала государственность Палестины, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. Он подчеркнул, что Лондон расширит санкции против ХАМАС, добавив, что движение не должно играть никакой роли в управлении страной, сообщается на сайте британского правительства.

Стармер также осудил захват заложников и гуманитарный кризис в стране. Он призвал Израиль разрешить поставки помощи в сектор Газа.

Ранее правительство Канады признало государственность Палестины. Премьер-министр страны Марк Карни также предложил сотрудничество в надежде на мирное будущее с Израилем.

Вместе с этим стало известно, что Греция поддерживает идею создания палестинского государства, но считает, что его одностороннее признание не принесет практической пользы. Один из высокопоставленных чиновников подчеркнул, что такой шаг просто не будет эффективным в текущий момент.

Между тем Тель-Авив рассматривает возможность полного прекращения обмена разведывательной информацией с Лондоном в случае официального признания им Палестины. Аналитики полагают, что такой шаг может серьезно ослабить оперативные позиции британских спецслужб.

Кир Стармер
Палестина
Израиль
ХАМАС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.