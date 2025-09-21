Еще одна страна признала государственность Палестины

Великобритания признала государственность Палестины, заявил премьер-министр страны Кир Стармер. Он подчеркнул, что Лондон расширит санкции против ХАМАС, добавив, что движение не должно играть никакой роли в управлении страной, сообщается на сайте британского правительства.

Стармер также осудил захват заложников и гуманитарный кризис в стране. Он призвал Израиль разрешить поставки помощи в сектор Газа.

Ранее правительство Канады признало государственность Палестины. Премьер-министр страны Марк Карни также предложил сотрудничество в надежде на мирное будущее с Израилем.

Вместе с этим стало известно, что Греция поддерживает идею создания палестинского государства, но считает, что его одностороннее признание не принесет практической пользы. Один из высокопоставленных чиновников подчеркнул, что такой шаг просто не будет эффективным в текущий момент.

Между тем Тель-Авив рассматривает возможность полного прекращения обмена разведывательной информацией с Лондоном в случае официального признания им Палестины. Аналитики полагают, что такой шаг может серьезно ослабить оперативные позиции британских спецслужб.