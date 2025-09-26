Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Палестина подала заявку на членство в БРИКС

Палестина подала заявку на полноправное членство в БРИКС, заявил РИА Новости посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль. Он уточнил, что страна пока не получила ответа, поэтому планирует продолжить принимать участие в качестве гостя.

У Палестины есть определенные условия. Я считаю, что Палестина будет участвовать в объединении в качестве гостя до тех пор, пока условия не позволят стать полноправным членом. Мы до сих пор ответа не получили, — сказал посол.

Ранее президент Боливии Луис Арсе рассказал, что мир разделен на два блока, один из которых во главе с США, угасает. По его словам, страны БРИКС относятся ко второму, восходящему. Он обратил внимание, что европейские страны тем временем продолжают пытаться сдерживать падение нормы прибыли и сохранить капитализм.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что БРИКС изначально создавался как экономический клуб для кооперации и продвижения совместных интересов, а не в качестве альтернативы НАТО. Он добавил, что санкционное и тарифное давление со стороны Запада сплотило участников объединения и привело к усилению его роли на мировой арене.

