25 сентября 2025 в 17:37

«Разделен на два блока»: президент Боливии о современном мироустройстве

Президент Боливии Арсе: мировой блок во главе с США угасает

Луис Арсе Луис Арсе Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Мир разделен на два блока, один из которых во главе с США угасает, заявил президент Боливии Луис Арсе. По его словам, сказанным в интервью RT, страны БРИКС относятся ко второму, восходящему. Он обратил внимание, что европейские страны тем временем продолжают пытаться сдерживать падение нормы прибыли и сохранить капитализм.

Сегодня мир разделен на два блока: первый — угасающий, во главе с США и европейскими странами, которые по-прежнему пытаются сдерживать падение нормы прибыли в капиталистической системе и сохранить сам капитализм, — отметил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что БРИКС изначально создавался как экономический клуб для кооперации и продвижения совместных интересов, а не в качестве альтернативы НАТО. По его словам, санкционное и тарифное давление со стороны Запада сплотило участников объединения и привело к усилению его роли на мировой арене.

