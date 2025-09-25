«Разделен на два блока»: президент Боливии о современном мироустройстве Президент Боливии Арсе: мировой блок во главе с США угасает

Мир разделен на два блока, один из которых во главе с США угасает, заявил президент Боливии Луис Арсе. По его словам, сказанным в интервью RT, страны БРИКС относятся ко второму, восходящему. Он обратил внимание, что европейские страны тем временем продолжают пытаться сдерживать падение нормы прибыли и сохранить капитализм.

Сегодня мир разделен на два блока: первый — угасающий, во главе с США и европейскими странами, которые по-прежнему пытаются сдерживать падение нормы прибыли в капиталистической системе и сохранить сам капитализм, — отметил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что БРИКС изначально создавался как экономический клуб для кооперации и продвижения совместных интересов, а не в качестве альтернативы НАТО. По его словам, санкционное и тарифное давление со стороны Запада сплотило участников объединения и привело к усилению его роли на мировой арене.