БРИКС изначально создавался как экономический клуб для кооперации и продвижения совместных интересов, а не в качестве альтернативы НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, санкционное и тарифное давление со стороны Запада сплотило участников объединения и привело к усилению его роли на мировой арене.

Нужно понимать, что БРИКС является клубом стран экономического толка для продвижения совместных интересов. Он не является блоковой альтернативой НАТО или другим западным альянсам. Многие уверены, что БРИКС — блок, который настроен на подрывание доминирования Запада в мире. Если бы не было этого общего санкционного тарифного давления со стороны США и других стран, объединение было бы более маргинальной структурой, чем является сейчас. Здесь вопрос именно в том, что США сами превратили БРИКС в ту угрозу западному миропорядку, какой они представляют его сейчас, — пояснил Дудаков.

Ранее старший советник по торговле американского лидера Дональда Трампа Питер Наварро заявил, что торговые отношения с Вашингтоном жизненно необходимы странам БРИКС. Он отметил, что странам блока нужен экспорт в США. Самим же Штатам, по словам Наварро, лучше избегать подобных практик, потому что они могут навредить ресурсам страны.