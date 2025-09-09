Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 04:32

В команде Трампа оценили «жизнеспособность» БРИКС без США

Советник Трампа Наварро считает, что БРИКС необходимы США для торговли

Белый дом Белый дом Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Торговые отношения с Соединенными Штатами жизненно необходимы странам БРИКС, сделал провокационное заявление старший советник по торговле американского лидера Дональда Трампа Питер Наварро на телеканале Real America's Voice. Чиновник использовал резкую риторику, характеризуя торговые практики партнеров.

Советник посчитал, что странам БРИКС нужен экспорт в США. Самому же Вашингтону лучше эти практики избегать, потому что они якобы могут «навредить» ресурсам страны.

При этом позиция Наварро игнорирует растущую экономическую самостоятельность стран БРИКС. Государства объединения в последние годы занимаются усилением создания альтернативных торговых механизмов. В этом они преуспели, приобретя значимых торговых партнеров по всему миру.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что странам — участницам БРИКС следует создать общий механизм борьбы с односторонними западными санкциями. По словам иранского лидера отказ от практики экономических санкций станет ключевым шагом к построению многополярного мира. Аналогично председатель КНР Си Цзиньпин указал, что отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьезный удар по мировой экономике.

БРИКС
США
торговля
партнеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американцы начали сбор средств для убийцы украинской беженки
Россиян предупредили о риске увольнения из-за обеда за рабочим столом
Роструд напомнил, как работают россияне в предпраздничные дни
В команде Трампа оценили «жизнеспособность» БРИКС без США
Врач раскрыла, как уберечь детей от отравления грибами
Стало известно о попытках мошенников обмануть Пескова
Личная жизнь, Гуф, пластика, слова об эмиграции: как живет Кети Топурия
Боня, Перминова, Ленина: сколько стоит попасть на красную дорожку фестиваля
Украину уличили в негласном использовании российских ресурсов
Названы витамины и минералы, снижающие уровень холестерина
«Печатаю криво»: Симоньян вышла на связь после проведенной операции
В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 сентября, грибки во главе
300 тысяч за мучения: как пассажиру поезда и самолета отсудить компенсацию
SHOT: жители Сочи сообщили о взрывах
Симоньян провели операцию из-за страшной болезни: как прошла, что известно
Песков озвучил, когда Путин уйдет в отпуск
Россиянкам назвали святых, кому можно молиться ради удачного замужества
Немецкий оборонный концерн даст Украине системы для борьбы с дронами
Хотел убивать по 20 человек в день: маньяк-красавчик 3 года кошмарил Москву
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.