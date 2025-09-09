В команде Трампа оценили «жизнеспособность» БРИКС без США Советник Трампа Наварро считает, что БРИКС необходимы США для торговли

Торговые отношения с Соединенными Штатами жизненно необходимы странам БРИКС, сделал провокационное заявление старший советник по торговле американского лидера Дональда Трампа Питер Наварро на телеканале Real America's Voice. Чиновник использовал резкую риторику, характеризуя торговые практики партнеров.

Советник посчитал, что странам БРИКС нужен экспорт в США. Самому же Вашингтону лучше эти практики избегать, потому что они якобы могут «навредить» ресурсам страны.

При этом позиция Наварро игнорирует растущую экономическую самостоятельность стран БРИКС. Государства объединения в последние годы занимаются усилением создания альтернативных торговых механизмов. В этом они преуспели, приобретя значимых торговых партнеров по всему миру.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что странам — участницам БРИКС следует создать общий механизм борьбы с односторонними западными санкциями. По словам иранского лидера отказ от практики экономических санкций станет ключевым шагом к построению многополярного мира. Аналогично председатель КНР Си Цзиньпин указал, что отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьезный удар по мировой экономике.