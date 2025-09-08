Си Цзиньпин раскрыл причину экономической нестабильности в мире Си Цзиньпин: некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны

Отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьезный удар по мировой экономике, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он сформулировал свои наблюдения, выступая на виртуальном саммите БРИКС, передает Центральное телевидение Китая.

Некоторые страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, что серьезно бьет по мировой экономике и подрывает правила международной торговли, — сказал он.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Си Цзиньпин оказал российскому лидеру Владимиру Путину особые знаки внимания во время его визита в Китай. Он также отметил, что у лидеров двух стран была возможность переговорить с глазу на глаз.

Кроме того, на саммите ШОС президента России встретили под звуки популярной русской песни «Калинка-малинка». Также на торжественном приеме для зарубежных лидеров оркестр исполнил «Подмосковные вечера», добавил Ушаков.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что американский лидер Дональд Трамп опасается сближения Москвы и Пекина, поскольку союз России и Китая способен подорвать мировое лидерство США. По мнению генерала, глава Белого дома пытался во время переговоров на Аляске отвлечь Россию от укрепления связей с Китаем, Индией, Ираном и Кореей.