В Кремле рассказали, как Си Цзиньпин встретил Путина на саммите ШОС Ушаков: Си Цзиньпин встретил Путина в КНР с особым расположением и вниманием

Председатель КНР Си Цзиньпин оказал российскому лидеру Владимиру Путину особые знаки внимания во время его визита в Китай, сообщил помощник президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Он также отметил, что у лидеров двух стран была возможность переговорить с глазу на глаз.

Этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много. Но самое главное — со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один, — рассказал Ушаков.

Кроме того, на саммите ШОС президента России встретили под звуки популярной русской песни «Калинка-малинка». Также на торжественном приеме для зарубежных лидеров оркестр исполнил «Подмосковные вечера», добавил Ушаков.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что американский лидер Дональд Трамп опасается сближения Москвы и Пекина, поскольку союз России и Китая способен подорвать мировое лидерство США. По мнению генерала, глава Белого дома пытался во время переговоров на Аляске отвлечь Россию от укрепления связей с Китаем, Индией, Ираном и Кореей.