08 сентября 2025 в 19:18

Президент Ирана предложил странам БРИКС бороться с санкциями Запада

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Странам-участницам БРИКС следует создать общий механизм борьбы с односторонними западными санкциями, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на виртуальном саммите объединения. По словам иранского лидера, которые приводит его пресс-служба, отказ от практики экономических санкций станет ключевым шагом к построению многополярного мира.

БРИКС мог бы разработать совместный механизм поддержки для защиты своих членов от незаконных санкций, чтобы экономики стран могли продолжать развиваться без политического давления, — сказал он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отдельные страны непрерывно развязывают торговые и тарифные войны, нанося серьезный удар по мировой экономике. Он сформулировал свои наблюдения, выступая на виртуальном саммите БРИКС.

Тем временем стало известно, что выступление президента России Владимира Путина в рамках онлайн-саммита БРИКС не будет открыто для средств массовой информации. Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, все мероприятия будут проводиться в закрытом режиме. Он добавил, что по завершении саммита пресс-служба даст краткое информационное сообщение о его итогах.

БРИКС
Запад
Иран
Масуд Пезешкиан
санкции
