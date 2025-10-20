Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 15:05

Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США

Экономист Чирков: строительство тоннеля между Россией и США окупится сполна

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Строительство тоннеля между Россией и США потребует огромных финансовых вложений, при этом уникальный проект окупится сполна, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Максим Чирков. Он уточнил, что вкладываться придется как РФ, так и Штатам.

На самом деле это капитальные затраты. Но выгодно многим. Места там не очень населенные, но Север на самом деле развивается. Нет никаких сомнений, что соединение через данный тоннель и прокладка железных, автомобильных дорог в долгосрочном плане окупятся и будут политически очень выгодны, — высказался Чирков.

По оценкам экономиста, общая протяженность пути между Россией и США достигнет примерно шести тысяч километров. Реализация этого проекта, помимо финансовых вложений, потребует применения самых передовых технологий, добавил эксперт.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской обойдется в $8 млрд (около 647 млрд рублей). По его словам, объект могут возвести в течение восьми лет.

США
Россия
экономисты
Аляска
