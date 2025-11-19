Украинский боец рассказал, как ему удалось сдаться в плен

Военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай рассказал, как сдался в плен в Красноармейске с помощью местных жителей. По его словам, которые приводит ТАСС, после того как их бросили командиры, боец с сослуживцем укрылись в пустой квартире на Лазурном переулке. Гражданские помогли им выйти на российских военных для добровольной сдачи в плен, поскольку солдаты не видели смысла в дальнейшем сопротивлении, сказано в публикации.

С местными познакомились, и там двое местных сказали, что к ним заходили россияне и спрашивали насчет ВСУ. Мы им сказали, что если они придут еще раз, пусть придут к нам, мы сдадимся в плен. Так мы и сдались в плен без каких-либо причин сопротивляться, — рассказал он.

Пленный боец заявил, что не понимал, «за кого должен был умирать» — за «ТЦКшников и воровское правительство», которое, по его словам, не думает ни об армии, ни о мирных жителях на линии боевого столкновения.

Ранее боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан сообщил, что российские военные спасли офицера ВСУ, которого атаковал украинский беспилотник после его сдачи в плен. По его словам, противник намеренно нанес удар не по нему, а по своему же военнослужащему.