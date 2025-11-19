Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:12

Украинский боец рассказал, как ему удалось сдаться в плен

Военнослужащий ВСУ сдался в плен с помощью местных жителей

ВС Украины ВС Украины Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай рассказал, как сдался в плен в Красноармейске с помощью местных жителей. По его словам, которые приводит ТАСС, после того как их бросили командиры, боец с сослуживцем укрылись в пустой квартире на Лазурном переулке. Гражданские помогли им выйти на российских военных для добровольной сдачи в плен, поскольку солдаты не видели смысла в дальнейшем сопротивлении, сказано в публикации.

С местными познакомились, и там двое местных сказали, что к ним заходили россияне и спрашивали насчет ВСУ. Мы им сказали, что если они придут еще раз, пусть придут к нам, мы сдадимся в плен. Так мы и сдались в плен без каких-либо причин сопротивляться, — рассказал он.

Пленный боец заявил, что не понимал, «за кого должен был умирать» — за «ТЦКшников и воровское правительство», которое, по его словам, не думает ни об армии, ни о мирных жителях на линии боевого столкновения.

Ранее боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан сообщил, что российские военные спасли офицера ВСУ, которого атаковал украинский беспилотник после его сдачи в плен. По его словам, противник намеренно нанес удар не по нему, а по своему же военнослужащему.

бойцы
ВСУ
пленные
Красноармейск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться к реке Оскол
Минобороны раскрыло подробности массированного удара возмездия по Украине
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.