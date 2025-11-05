Российские военные спасли офицера ВСУ, которого атаковал украинский дрон после его сдачи в плен, сообщил боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан. По его словам, которые приводит ТАСС, противник намеренно ударил не по нему, а по своему же солдату.

Мы его напоили, накормили. И когда мы его выводили, по нему начали отрабатывать его же птички, потому что он шел первый, а я сзади его вел. И работали не по мне сбросами, а именно по нему, по своему же [сослуживцу]. Они ранили его в ногу осколком, мы ему оказали первую помощь. И все довели, плюс-минус спокойно, — рассказал Рубан.

Военный отметил, что офицера ВСУ успешно довели до российских позиций. Он добавил, что пленный в дальнейшем получил все необходимое лечение.

Ранее боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом. Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.