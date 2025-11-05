Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:13

Российские военные спасли офицера ВСУ от его же сослуживцев

Российские военные спасли пленного офицера ВСУ после атаки украинского дрона

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные спасли офицера ВСУ, которого атаковал украинский дрон после его сдачи в плен, сообщил боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан. По его словам, которые приводит ТАСС, противник намеренно ударил не по нему, а по своему же солдату.

Мы его напоили, накормили. И когда мы его выводили, по нему начали отрабатывать его же птички, потому что он шел первый, а я сзади его вел. И работали не по мне сбросами, а именно по нему, по своему же [сослуживцу]. Они ранили его в ногу осколком, мы ему оказали первую помощь. И все довели, плюс-минус спокойно, — рассказал Рубан.

Военный отметил, что офицера ВСУ успешно довели до российских позиций. Он добавил, что пленный в дальнейшем получил все необходимое лечение.

Ранее боец с позывным Кольт рассказал, что снайперы 25-й армии Западной группировки захватили украинского разведчика на Краснолиманском направлении. Он отметил, что солдат уверял, что он «совсем недавно попал на фронт», но его слова вызывают сомнения. Кольт подчеркнул, что пленный оказался опытным бойцом. Военнослужащий добровольно сдался, подняв руки после встречи с российскими солдатами в лесу.

Россия
СВО
Украина
военные
пленные
офицеры
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд помог жене погибшего на СВО бойца получить выплату в 1,5 млн рублей
В МАГАТЭ заявили о сохранении запасов урана в Иране после ударов США
В ГД рассказали, что изменится после принятия закона о цифровых платформах
Новосибирец помог мошенникам обворовать шесть человек
Депутат резко высказался о вечеринке с детьми-«чертями» в Рыбинске
МВД: задержанный за госизмену москвич пытался попасть на Украину
В регионе России устроили афтепати с песней со строчками из гимна Украины
Самолет с солистом ДДТ экстренно приземлился в Белграде
Россиянин уже полтора года доказывает, что он живой
Суд поставил точку в деле Шлосберга
Фальшивые ДТП участились в четырех российских регионах
Карьерный эксперт объяснил, как вернуться к работе после долгих выходных
Раскрыта связь главы британской разведки МИ-6 с Украиной
Россиянам объяснили, как постоянный мороз влияет на психику
Жительница Новосибирской области пострадала при взрыве бытового газа
Российские военные спасли офицера ВСУ от его же сослуживцев
Более 10 детей из России и Белоруссии попали в «расстрельный» список Киева
Быстрая горчица без консервантов: готовим из подручных ингредиентов
США захотели снять санкции с президента одной ближневосточной страны
В Венесуэле приняли план перехода к вооруженной борьбе против США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.