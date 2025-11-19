Во Львове заканчиваются места для захоронения военных NV: во Львове осталось лишь 20 мест для похорон украинских военных

На предназначенном для погребения военнослужащих ВСУ участке Лычаковского кладбища во Львове почти не осталось свободных мест, сообщает украинское издание NV. Городские власти уже заняты поиском новой территории для захоронений.

Украинских военных на Лычаковском кладбище хоронят на поле почетных захоронений <…>. Там осталось 20 мест, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко заявил, что около 80% мобилизованных на Украине покидают учебные центры еще до завершения подготовки. По его словам, число уклонистов исчисляется миллионами, а масштабы дезертирства могут сравняться с общей численностью армии. Депутат добавил, что власти ориентируются на электоральные интересы и стараются не конфликтовать с группами, от которых ожидают голосов.

До этого представитель украинского военкомата Олег Байдалюк заявил, что мобилизация на Украине распространяется и на граждан без постоянного места жительства, если они признаны годными к военной службе. Он подчеркнул, что отсутствие регистрации якобы не освобождает от обязанности служить.