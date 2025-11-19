Гендиректора химкинской строительной фирмы поймали на госизмене Мещанский суд арестовал гендиректора стройфирмы Гоя по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал уроженца Львовской области Владимира Гоя по обвинению в государственной измене, передает ТАСС. По данным агентства, подозреваемый является гендиректором химкинской строительной фирмы «Строй сфера групп».

Избрать в отношении обвиняемого по ст. 275 УК РФ (государственная измена) Гоя В. И. меру пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в решении суда.

До ареста по делу о госизмене Гой в течение почти пяти месяцев получал административные аресты по 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Также уточняется, что подозреваемый имеет приобретенное российское гражданство.

Ранее сообщалось, что житель Керчи осужден на 14 лет и один месяц лишения свободы за сбор и передачу информации о дислокации российских военных украинским спецслужбам. Следствие установило, что 22-летний мужчина, критиковавший проведение СВО, собрал конфиденциальные данные о местах расположения частей Министерства обороны РФ. Фигуранта отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.