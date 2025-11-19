Финляндия массово переходит на гороховый фарш, который местные СМИ называют «инфляционным» — продукт состоит на 70% из говядины и на 30% из горохового белка, пишет издание Maaseudun Tulevaisuus. Новинка появилась как ответ на снижение покупательной способности и дефицит говядины, вызванный сокращением поголовья скота.

По информации источника, производитель Snellman импортирует гороховый белок из Швеции и смешивает его с местной говядиной. Получается продукт с более низкой ценой. При этом в компании отрицают, что выпуск фарша связан с кризисом, хотя в соседней Швеции аналогичный продукт уже получил название «инфляционного». Финские потребители также все чаще заменяют говядину не только гороховым фаршем, но и мясом птицы, которое теперь подают даже в ресторанах.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Финляндии превысил 10%, достигнув показателей начала 1990-х годов. Число незанятых граждан оценивается в интервале от 260 до 310 тыс. человек, что свидетельствует о серьезном ухудшении ситуации на рынке труда.