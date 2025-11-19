Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа

Политолог Светов: в мирном плане США впервые говорят о гарантиях безопасности РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В мирном плане по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывает администрация президента США Дональда Трампа, впервые говорится о гарантиях безопасности для России, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, в предложениях Вашингтона также озвучена тема новой архитектуры безопасности в Европе.

Если смотреть на то, что уже известно об этом мирном плане США по урегулированию конфликта на Украине, то для меня, например, ключевым моментом являются пункты о гарантиях безопасности России и новой структуре безопасности в Европе. Нас же не хотят слышать в контексте этого вопроса. Европейцы говорят о гарантиях безопасности Украины, а о России ни звука. В наш адрес звучат лишь одни требования, — пояснил Светов.

Он отметил, что импульс от прошлых контактов России и США на высоком уровне не был полностью исчерпан. Он добавил, что сейчас у американцев могло возникнуть понимание, как достигнуть конкретных движений в урегулировании украинского кризиса. Политолог также указал на фундаментальное расхождение в подходе: если Трампу важно достичь перемирия для внутреннего политического образа, то Россия настаивает на достижении заранее определенных целей.

Трампу просто нужно добиться перемирия, а что и как будет потом — это его пока не интересует. Главное — остановить конфликт. А Владимир Путин ему на это отвечает: «Мы начали военные действия ради определенных целей. И пока эти они не будут достигнуты, мы не остановимся». Это расхождение глобальных интересов, — резюмировал Светов.

Ранее сообщалось, что прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл также хочет встретиться с представителями России. Перед главой ведомства поставлена задача возобновить переговоры от имени Трампа.

