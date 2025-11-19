Стало известно о планах министра Сухопутных войск США прибыть в Россию

Прибывший на Украину министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл хочет также встретиться с представителями России, передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, перед главой ведомства поставлена задача возобновить переговоры от имени американского президента Дональда Трампа.

Министр Дрисколл направляется на Украину, чтобы понять ситуацию на земле. Он проведет встречи на Украине и доложит Белому дому о том, что выяснит, — сказано в материале.

В материале сказано, что идея направить на Украину и затем в Россию министра появилась у Трампа после разговора с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом. К поездке в Киев Дрисколла готовил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Трампу следует посетить Москву ради завершения украинского конфликта. Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже ездил в Анкоридж, чтобы доказать свои серьезные намерения по урегулированию кризиса. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский не может самостоятельно что-то решать, так как зависит от западных стран.