Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:37

Песков рассказал, когда в Египте запустят построенную Росатомом АЭС

Песков: построенную Росатомом АЭС «Эд-Дабаа» могут запустить скоро

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Построенную в Египте при поддержке Росатома АЭС «Эд-Дабаа» могут запустить в ближайшее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, проект продвигается успешно.

Есть все основания, что в ближайшем будущем станция будет запущена и начнет производить электроэнергию, — сказал Песков.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Каире передал приветствия российскому коллеге Владимиру Путину. Он подчеркнул высокую оценку отношений с Москвой.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что строительство атомных электростанций приносит ощутимые социальные и экономические изменения регионам присутствия. Он отметил, что проекты в Турции и Египте демонстрируют, как атомная энергетика способна менять жизнь людей и развивать инфраструктуру.

В начале октября Лихачев указал на то, что европейские страны проявляют не меньший интерес к сотрудничеству с Росатомом, чем ближайшие союзники России. Он добавил, что отечественные передовые атомные технологии вызвали интерес десятков стран мира.

Россия
Дмитрий Песков
Египет
АЭС
Росатом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Покровск 19 ноября: что там сейчас, бои в Мирнограде
В МАГАТЭ назвали главный риск для мировой ядерной безопасности
Россиянам дали советы, как защититься от простуды с приходом холодов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 ноября: куча трупов спецназовцев, Купянск
Бородина отреагировала на предсказание Собчак о ее разводе
Путина поблагодарили за участие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Степашин анонсировал появление уникальных храмов в зоне СВО
«Дочка» российской компании прекращает работу в Финляндии
Австрийский лыжник раскрыл мнение коллег о возвращении россиян на турниры
«Ее искоренят»: Валуев об исторической памяти на Западе
Депутаты разрешили шуметь по утрам в православных храмах
«Большой праздник»: Булыкин раскрыл, чего ждать от Кюрасао на ЧМ по футболу
Слуцкий сообщил хорошую новость для военных священников
В ФСБ подсчитали ущерб от мошенничества на оборонном заводе ГПЗ-10
Политолог предположил, кто окажется следующим под ударом НАБУ
ВСУ атаковали подстанцию в одном из городов Курской области
Фуркад заявил о готовности быть проводником между МОК, IBU и СБР
Степашин заявил, что даже Зеленский не сомневается в победе России
Маск будет получать в год всю совокупную зарплату американских учителей
Ракеты США над Воронежем, С-400, поп-вербовщик: ВСУ атакуют РФ 19 ноября
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.