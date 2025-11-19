Песков рассказал, когда в Египте запустят построенную Росатомом АЭС Песков: построенную Росатомом АЭС «Эд-Дабаа» могут запустить скоро

Построенную в Египте при поддержке Росатома АЭС «Эд-Дабаа» могут запустить в ближайшее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, проект продвигается успешно.

Есть все основания, что в ближайшем будущем станция будет запущена и начнет производить электроэнергию, — сказал Песков.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Каире передал приветствия российскому коллеге Владимиру Путину. Он подчеркнул высокую оценку отношений с Москвой.

До этого гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что строительство атомных электростанций приносит ощутимые социальные и экономические изменения регионам присутствия. Он отметил, что проекты в Турции и Египте демонстрируют, как атомная энергетика способна менять жизнь людей и развивать инфраструктуру.

В начале октября Лихачев указал на то, что европейские страны проявляют не меньший интерес к сотрудничеству с Росатомом, чем ближайшие союзники России. Он добавил, что отечественные передовые атомные технологии вызвали интерес десятков стран мира.