Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 09:05

Врач рассказал, как избежать заражения гепатитом B

Инфекционист Поцелуев: от заражения гепатитом B спасут презервативы и вакцинация

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Использование презервативов при половом акте и вакцинация помогут защититься от гепатита B, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, современные препараты не представляют угрозы для здоровья человека.

Профилактика гепатита В — одна из самых эффективных в современной медицине. Вакцина против вируса безопасна и входит в национальные календари прививок большинства стран. Вакцинация проводится трехкратно по схеме 0–1–6 месяцев. Новорожденным прививку делают в первые 24 часа жизни. Это позволяет прервать цепочку передачи вируса от матери к ребенку. Снизить риск заражения позволит использование презервативов при каждом половом контакте с непроверенным партнером, — поделился Поцелуев.

Он подчеркнул, что следует избегать использования чужих предметов личной гигиены, таких как бритвы, зубные щетки и маникюрные принадлежности. Также врач рекомендовал быть бдительными в салонах красоты и клиниках, проверяя, чтобы все процедуры проводились с использованием стерильных инструментов. Особое внимание Поцелуев уделил необходимости отказа от наркотиков, особенно инъекционных.

Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила, что злоупотребление алкоголем, ожирение и сахарный диабет повышают риск развития цирроза печени. К другим неблагоприятным факторам она отнесла обнаружение гепатита и отказ от лечения.

Читайте также
Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком?
Семья и жизнь
Сколько кофе можно пить в день: может ли убить передозировка напитком?
Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале
Общество
Россиянам дали совет, как избежать самой популярной травмы в спортзале
Как не попасть на подделку при покупке семян томатов: простые признаки качественного посевного материала, которые легко проверить каждому
Общество
Как не попасть на подделку при покупке семян томатов: простые признаки качественного посевного материала, которые легко проверить каждому
Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине
Здоровье/красота
Названы гормональные исследования, которые стоит пройти каждому мужчине
«Лечения нет»: Мясников раскрыл, для кого опасен гонконгский грипп
Общество
«Лечения нет»: Мясников раскрыл, для кого опасен гонконгский грипп
здоровье
советы
врачи
заболевания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему регионы обгоняют Москву: карта инвестиционной привлекательности
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА в Тульской области
Российское издание приостановило работу
ВСУ не дали самолету премьера Армении приземлиться в Москве
Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео
Стало известно, могли ли БПЛА запустить на Москву с территории России
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев
Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы
В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ
Концерты комика-иноагента массово проваливаются за границей
Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ
Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского
В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа
Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США
«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву
В Госдуме предложили новые правила для организации продленок
Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком
Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.