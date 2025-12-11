Врач рассказал, как избежать заражения гепатитом B Инфекционист Поцелуев: от заражения гепатитом B спасут презервативы и вакцинация

Использование презервативов при половом акте и вакцинация помогут защититься от гепатита B, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, современные препараты не представляют угрозы для здоровья человека.

Профилактика гепатита В — одна из самых эффективных в современной медицине. Вакцина против вируса безопасна и входит в национальные календари прививок большинства стран. Вакцинация проводится трехкратно по схеме 0–1–6 месяцев. Новорожденным прививку делают в первые 24 часа жизни. Это позволяет прервать цепочку передачи вируса от матери к ребенку. Снизить риск заражения позволит использование презервативов при каждом половом контакте с непроверенным партнером, — поделился Поцелуев.

Он подчеркнул, что следует избегать использования чужих предметов личной гигиены, таких как бритвы, зубные щетки и маникюрные принадлежности. Также врач рекомендовал быть бдительными в салонах красоты и клиниках, проверяя, чтобы все процедуры проводились с использованием стерильных инструментов. Особое внимание Поцелуев уделил необходимости отказа от наркотиков, особенно инъекционных.

Ранее терапевт Надежда Чернышова предупредила, что злоупотребление алкоголем, ожирение и сахарный диабет повышают риск развития цирроза печени. К другим неблагоприятным факторам она отнесла обнаружение гепатита и отказ от лечения.