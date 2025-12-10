Терапевт назвала главные причины развития цирроза печени

Злоупотребление алкоголем, ожирение и сахарный диабет могут привести к развитию цирроза печени, заявила LIFE.ru терапевт Надежда Чернышова. Среди других негативных факторов она назвала позднее выявление гепатита и отказ от его лечения.

В мире происходит настоящий «бум» цирроза — им болеют все чаще, особенно за последний год. Основные причины этого — чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, сахарный диабет, позднее выявление или отказ от лечения в случае с гепатитом, — подчеркнула Чернышова.

На первых стадиях цирроз печени зачастую протекает бессимптомно. Со временем у пациентов появляются резкая слабость, усталость, головные боли и сухость во рту. Еще одним тревожным симптомом являются проблемы с пищеварением.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что овсянка, отвар шиповника и творог помогут восстановить здоровье печени. Она отметила, что поддержать здоровье этого органа также помогает аминокислота метионин.