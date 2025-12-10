Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:55

Терапевт назвала главные причины развития цирроза печени

Терапевт Чернышова: злоупотребление алкоголем чревато развитием цирроза печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Злоупотребление алкоголем, ожирение и сахарный диабет могут привести к развитию цирроза печени, заявила LIFE.ru терапевт Надежда Чернышова. Среди других негативных факторов она назвала позднее выявление гепатита и отказ от его лечения.

В мире происходит настоящий «бум» цирроза — им болеют все чаще, особенно за последний год. Основные причины этого — чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, сахарный диабет, позднее выявление или отказ от лечения в случае с гепатитом, — подчеркнула Чернышова.

На первых стадиях цирроз печени зачастую протекает бессимптомно. Со временем у пациентов появляются резкая слабость, усталость, головные боли и сухость во рту. Еще одним тревожным симптомом являются проблемы с пищеварением.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что овсянка, отвар шиповника и творог помогут восстановить здоровье печени. Она отметила, что поддержать здоровье этого органа также помогает аминокислота метионин.

заболевания
здоровье
врачи
алкоголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева одним словом описала свою грудь
Водитель скорой в Москве заявил о штрафе из-за георгиевской ленты на машине
Командир ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки попал на видео: где он сейчас
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.