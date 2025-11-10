Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 14:32

Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией

Абдель Фаттах ас-Сиси Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Каире передал приветствия российскому коллеге Владимиру Путину, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию египетского лидера. Он подчеркнул высокую оценку отношений с Москвой.

Передайте от меня приветствия президенту РФ Владимиру Путину. Египет высоко ценит прочные и развивающиеся отношения с Россией, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Шойгу возглавил межведомственную делегацию, прибывшую в Египет с рабочим визитом в воскресенье, 9 ноября. Согласно информации пресс-службы Совбеза РФ, целью поездки являются переговоры с высшим политическим и военным руководством арабской республики.

Кроме того, в пресс-службе Кремля заявили, что президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров 11-12 ноября в Москве обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества. Лидеры также рассмотрят темы стратегического партнерства и союзничества в разных областях.

